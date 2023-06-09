Минтранс Подмосковья предупредил водителей об ухудшении погоды

В Подмосковье до утра субботы ожидаются кратковременные дожди, гроза и сильный ветер, сообщили в областном Минтрансе со ссылкой на прогнозы синоптиков. Водителей призвали соблюдать ПДД и быть внимательнее.

Так, автовладельцем напомнили о необходимости держать дистанцию, избегать резких маневров и не отвлекаться во время движения. Кроме того, гражданам посоветовали не парковать машины вблизи деревьев и конструкций, которые кажутся ненадежными. Если вы попали в чрезвычайную ситуацию, следует позвонить по номеру 112.