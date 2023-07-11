Минтранс Подмосковья призвал мотоциклистов использовать экипировку при вождении

В летний период возрастает число аварий с участием мототранспорта, поэтому его водителям стоит надевать защитную экипировку и шлем. Об этом напомнил областной Минтранс.

В сообщении ведомства отметили, что чаще всего к ДТП приводят следующие действия байкеров — несоблюдение дистанции, неправильное перестроение, превышение скорости и невнимательность. Водителей призвали не допускать подобных нарушений, а также планировать маневры заранее.

В Минтрансе региона также указали на то, что в Подмосковье участились случаи ДТП с участием подростков на мототранспорте. Среди них особенно популярны мини-мотоциклы — питбайки. Родителей призвали объяснять детям о необходимости надевать защитные элементы при управлении ими.