Минтранс Подмосковья призвал водителей соблюдать ПДД в дождь

В Подмосковье прогнозируется дождь, местами ожидаются сильные осадки, такая погода может сохраниться до конца недели. В связи с этим областной Минтранс призывает граждан быть аккуратными на дорогах.

В ведомстве напомнили водителям о важности соблюдения скоростного режима, необходимости снижать скорость до минимума в пешеходных зонах и не отвлекаться на телефон во время движения. Автовладельцам советуют обгонять другие автомобили только в крайнем случае, убедившись в полной безопасности маневра. В дождь следует устанавливать частоту работы дворников на максимальную скорость и пользоваться кондиционером, чтобы избежать запотевания стекол.

Парковать машину нужно в безопасных местах, вдали от деревьев и шатких конструкций. Не следует также останавливаться на обочинах, для остановки лучше выбрать специализированные парковки или зоны отдыха.