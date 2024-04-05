Минтранс Подмосковья рассказал о дорожной обстановке в регионе утром в пятницу

Этим утром загруженность дорог в Подмосковье оценивается в четыре балла, сообщила пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Сейчас основные затруднения движения в сторону столицы наблюдаются на Ленинградском, Киевском, Пятницком, Можайском, Калужском, Щелковском, Варшавском, Волоколамском, Новорижском, Носовихинском и Осташковском шоссе.

Также заторы есть на трассах «Беларусь», «Волга», «Дон», «Крым» и «Холмогоры», уточнили в ведомстве.

Автомобилистов призвали быть внимательными за рулем, соблюдать дистанцию и не совершать резких маневров.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, когда будет достроена Южно-Лыткаринская автодорога.