Минтранс Подмосковья составил перечень из ста автобусных маршрутов, следующих до «рыбных» мест

В Подмосковье есть много мест, где все желающие смогут порыбачить. Областной Минтранс составил перечень из около 100 маршрутов, которые проходят вблизи популярных мест для рыбалки — рек, озер, прудов и водохранилищ.

В ведомстве отметили, что большинство «рыбных» маршрутов находятся в Коломне. Там порыбачить можно возле рек Волга, Ока, Нара, Дубна, вблизи озер Святое, Сенеж и не только. В Можайском и Рузском округах жители могут доехать на автобусах до одноименных водохранилищ. Полный список маршрутов здесь.

Напомним, что транспортировка удочек попадает под общие нормы перевозки багажа. Бесплатно в автобусах можно провезти предметы, чьи показатели длины, ширины и высоты в сумме не превышают 120 сантиметров.