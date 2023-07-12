Минтранс Подмосковья: свыше ста тысяч случаев непристегнутых водителей выявили в регионе в этом году

С начала года в Подмосковье зафиксировали порядка 154 тысяч случаев с непристегнутыми ремнями безопасности, сообщили в областном Минтрансе. Большинство из них выявили в июне.

В сообщении ведомства уточнили, что в регионе действует автоматическая фиксация непристегнутого ремня. Такая работа проводится для того, чтобы повысить безопасность и снизить число аварий с тяжелыми последствиями в регионе. На дорогах Подмосковья действуют около двух тысяч комплексов фотовидеофиксации, более трети из которых способны распознавать отсутствие ремня безопасности у водителя.

Отметим, что при выявлении такого случая штраф в размере 1 тысячи рублей получит собственник автомобиля.