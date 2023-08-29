Минтранс Подмосковья: свыше трехсот переездов отремонтировали на МЖД с начала года

С начала этого года железнодорожники Москвы отремонтировали 335 переездов, расположенных в границах Московской железной дороги, сообщили в Минтрансе Подмосковья со ссылкой на МЖД. Это 66% от запланированного объема работ.

В частности, на четырех из семи переездах, где запланирован капитальный ремонт, рабочие заменили устройства заграждения переездов (УЗП), чтобы повысить безопасность их пересечения автотранспортом. Работы продолжат осенью.

До конца года 10 переездов на МЖД также оборудуют автоматическими шлагбаумами, чтобы минимизировать риски ДТП. Три переезда, расположенные в Подмосковье, оборудуют постами для дежурных работников.