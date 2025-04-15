Минтранс РФ: высаживать из общественного транспорта детей, не оплативших проезд, запрещено

Перевозчикам напомнили, что высаживать из автобусов, трамваев и троллейбусов детей, которые не оплатили проезд и следуют без сопровождения взрослых, запрещено. Об этом сообщили в Минтрансе России.

В ведомстве отметили, что запрет на высадку детей младше 16 лет, следующих без сопровождения совершеннолетних и не оплативших проезд, установлен в соответствии с частью 22 статьи 20 Федерального закона от 08.11.2007 № 259-ФЗ «Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта».

Мера действует при поездках вне зависимости от вида транспорта по маршрутам в городском, пригородном и междугородном сообщении.

За принудительную высадку ребенка грозит административный штраф. Его размер составляет 5 тыс. руб. для водителей и 20-30 тыс. руб. для должностных лиц. При этом, если к ребенку было применено насилие, был причинен вред его здоровью, было повреждено его имущество, а также если в результате действий перевозчика ребенок был оставлен в опасной ситуации, грозит уголовная ответственность.