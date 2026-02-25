Минтранс утвердил нормы перевозок для туристических поездов

С 1 марта в России начнут действовать отдельные правила железнодорожных перевозок по туристическим маршрутам. Соответствующий приказ Министерство транспорта Российской Федерации вводит единые нормы для так называемых круизных поездов, для которых ранее специальных требований не существовало, пишет ТАСС .

Документ устанавливает порядок перевозки пассажиров и багажа, оформления, возврата билетов и формирования состава туристических поездов. В частности, пассажир не сможет сделать промежуточную остановку с продлением срока действия билета. Если поездка прервана по его инициативе, возобновить ее на аналогичном маршруте будет нельзя.

Правила допускают включение в состав тематических вагонов. Однако декоративные элементы не должны мешать передвижению пассажиров и обязаны соответствовать техническим требованиям безопасности.

Пассажиры обязаны соблюдать общественный порядок. За нарушения возможно удаление из поезда без возврата стоимости билета. При этом запрещено высаживать безбилетных детей младше 16 лет, если они следуют без сопровождения взрослых.

Туристические поезда предназначены для путешествий по принципу «отеля на колесах»: днем пассажиры участвуют в экскурсиях, ночью размещаются в вагонах. Одним из первых таких проектов стал «Рускеальский экспресс», запущенный Российские железные дороги в 2019 году.

