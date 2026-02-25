В Госдуме назвали категории россиян с правом на две пенсии

В 2026 году право одновременно получать две пенсии сохраняется у шести категорий граждан. Об этом РИА Новости сообщил депутат Госдумы Каплан Панеш, уточнив условия назначения второй выплаты и порядок индексации.

По словам парламентария, в первую очередь речь идет о военнослужащих и сотрудниках силовых ведомств, которые после выхода на пенсию продолжили работать в гражданских организациях. Если за них уплачиваются страховые взносы, формируется право на страховую пенсию по старости как на вторую выплату.

Две пенсии также могут получать члены семей погибших военнослужащих, космонавты, работники летно-испытательного состава, федеральные госслужащие, инвалиды вследствие военной травмы, участники Великой Отечественной войны и граждане, награжденные знаками жителей блокадных и осажденных городов.

Чтобы оформить страховую пенсию в качестве второй, необходимо иметь не менее 15 лет страхового стажа, 30 индивидуальных пенсионных коэффициентов и достичь пенсионного возраста. При этом фиксированная выплата к страховой пенсии во втором назначении не учитывается — в 2026 году она составляет 9584 рубля.

Страховые пенсии уже были проиндексированы в январе на 7,6%, а в августе ожидается корректировка с учетом новых коэффициентов. Все перерасчеты производятся автоматически. Пенсии по линии силовых ведомств индексируются по отдельным правилам.

Средний размер государственной пенсии для льготных категорий в 2026 году составит около 23 тыс. рублей. В сумме неработающий пенсионер, имеющий право на две выплаты, может получать порядка 50 тыс. рублей в месяц.

