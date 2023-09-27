Минтруд хочет обязать работодателей компенсировать неначисленную зарплату

В российском Министерстве труда предложили расширить правовую почву в вопросе денежной компенсации при задержке зарплаты при ее неначислении. Об этом сообщила пресс-службе ведомства, передают РИА Новости .

В сообщении Минтруда сообщается, что ведомство хочет расширить компенсацию в случае невыплаты зарплаты. Там напомнили, что на сегодняшний день работодатели обязаны компенсировать зарплату только в случае, если она поступила с задержкой. Если же ее не выплатили вовсе, то работники не могут получить компенсацию, указали в Минтруда.

Как уточняется в сообщении ведомства, было предложено скорректировать российский ТК таким образом, чтобы сотрудники в стране могли получать компенсацию и в подобных случаях.