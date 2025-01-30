Минтруд объявил о повышении максимального пособия по безработице с 1 февраля

С 1 февраля 2024 года пособие по безработице в России будет проиндексировано на 9,5%, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу Министерства труда и социальной защиты РФ. С этой даты максимальный размер пособия составит 15 тыс. руб.

Основной причиной для индексации стало соответствие уровня пособия фактической инфляции, уточнили в ведомстве.

Соответствующее постановление приняло Правительство РФ. Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил о подписании документа на недавнем совещании со своими заместителями.

Пособие по безработице в России представляет собой финансовую помощь, предоставляемую гражданам, которые потеряли работу и активно ищут новое место трудоустройства. Для получения пособия необходимо зарегистрироваться в службе занятости как безработный, а также подтвердить факт трудовой деятельности и отсутствие работы на данный момент.

Ранее председатель комитета Государственной думы РФ по социальной политике Ярослав Нилов рассказал об индексации более 40 социальных выплат с 1 февраля.