В Госдуме рассказали об индексации более 40 социальных выплат с 1 февраля

С 1 февраля на 9,5% вырастут более 40 пособий и выплат, как сообщил в интервью РИА Новости председатель комитета Государственной думы по социальной политике Ярослав Нилов.

В частности, по словам законодателя, в этом списке присутствуют такие меры поддержки, как материнский капитал, единовременная выплата при рождении или усыновлении ребенка и пособие для беременной жены военнослужащего, проходящего срочную службу.

«Больше 40 различных пособий и выплат увеличат с 1 февраля по уровню фактической инфляции на 9,5%», — сказал Нилов.

Как он сообщил, сумма материнского капитала будет проиндексирована на 9,5%. В результате его размер составит 690 300 руб. на первого ребенка и 912 200 руб. на второго и последующих детей, если семья не получала материнский капитал на первого отпрыска.

«Единовременное пособие по рождению или усыновлению ребенка (+9,5%) — 26 900 руб. Единовременное пособие беременной жене военнослужащего по призыву — 38 963», — рассказал парламентарий.

Парламентарий подчеркнул, что с 2025 года также будет происходить индексация на уровень фактической инфляции пособий по уходу за детьми с инвалидностью и инвалидами с детства I группы. Размер выплат составит 10 950 руб.

Ранее сообщалось, что в Госдуме хотят повысить сумму остатка маткапитала до 20 тыс. руб.