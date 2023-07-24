Минтруд подготовил проект о выплатах родителям детей пострадавших в ходе СВО

Российский Минтруд подготовил проект о выплатах родителям, чьи дети пострадали из-за проведения СВО. Проект был подготовлен по поручению президента РФ Путина и уже был опубликован на портале проектов правовых актов .

Известно, что средства будут выплачены семьям единовременно. Семьи получат по 100 тысяч рублей на каждого пострадавшего ребенка. На нее смогут претендовать семьи, чьи дети были ранены или травмированы в период с начала спецоперации. Сообщается, что выплата не повлияет на остальные социальные пособия.

Согласно проекту, выплата коснется семей, живущих на территории проведения СВО и регионах, которых коснулась спецоперация.

Недавно пенсионерам силовых структур, решивших принять участие в СВО, назначили выплаты. Соответствующее постановление было подписано премьером страны Михаилом Мишустиным. Пенсионерам, подписавшим военный контракт, повысят пенсии.