Минтруд подготовил проект о выплатах родителям детей пострадавших в ходе СВО
Фото: [Владимир Гердо/ТАСС]
Российский Минтруд подготовил проект о выплатах родителям, чьи дети пострадали из-за проведения СВО. Проект был подготовлен по поручению президента РФ Путина и уже был опубликован на портале проектов правовых актов.
Известно, что средства будут выплачены семьям единовременно. Семьи получат по 100 тысяч рублей на каждого пострадавшего ребенка. На нее смогут претендовать семьи, чьи дети были ранены или травмированы в период с начала спецоперации. Сообщается, что выплата не повлияет на остальные социальные пособия.
Согласно проекту, выплата коснется семей, живущих на территории проведения СВО и регионах, которых коснулась спецоперация.
Недавно пенсионерам силовых структур, решивших принять участие в СВО, назначили выплаты. Соответствующее постановление было подписано премьером страны Михаилом Мишустиным. Пенсионерам, подписавшим военный контракт, повысят пенсии.