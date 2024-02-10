Минтруд предложил расширить список профессий для альтернативной гражданской службы

В российском министерстве труда и соцзащиты предложили дополнить перечень профессий и организаций для прохождения альтернативной гражданской службы. Соответствующий проект был опубликован на официальном интернет-ресурсе правовой информации.

Согласно данному документу, пополнить количество профессий для прохождения АГС собираются 75 новыми должностями, среди которых, в том числе: конюхи, лесорубы, униформисты, штукатуры, музейные смотрители и другие.

Сообщается также, что количество организаций, в которых можно будет проходить службу, будет увеличено на 345 и составит свыше 1300. Уточняется, что все из них являются госучреждениями по типу больниц и учебных заведений.

Как уточнили представители ведомства, пройти службу по новым профессиям можно будет уже начиная со следующего осеннего призыва.