Минтруд предложил установить МРОТ в 2026 году на уровне 27 093 рубля

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России в 2026 году может вырасти до 27 093 рублей. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

По его словам, подобные шаги позволяют обеспечивать выполнение поручения президента России Владимира Путина по опережающему росту МРОТ.

«С учетом сложившегося уровня медианной заработной платы в 2026 году минимальный размер оплаты труда предлагается установить на уровне 27 093 рубля. Таким образом, МРОТ увеличится на 20,7%, то есть — выше инфляции», — отметил Котяков.

Как сообщили в пресс-службе Минтруда России, соответствующее предложение уже подготовлено для рассмотрения. На данный момент показатель МРОТ составляет 22 440 руб. Изменения затронут около 4,6 млн россиян, чьи доходы привязаны к минимальному размеру оплаты труда.

Ранее власти неоднократно заявляли о планах постепенного повышения минимальной зарплаты до уровня прожиточного минимума. Новые цифры показывают, что эта работа продолжается.

Ранее депутат Государственной думы РФ Светлана Бессараб назвала невыполнимой задачу по повышению МРОТ до 60 тыс. рублей.