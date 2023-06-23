Минтруд прогнозирует спрос на миллион кадров для промпроизводства

За 2 последних месяца, количество открытых вакансий в базе «Работа России» увеличилось на 12,5%. Быстрее всех возрос спрос на сотрудников в промышленном производстве. Такие результаты получили в ходе своего обзора Минтруда.

В исследовании ведомства указано, что с апреля по июнь количество вакансий выросло на 200 тысяч. Половина из них пришлась на реальный сектор.

Согласно информации ведомства, больше всего производства нуждаются в токарях, швеях, инженерах, фрезеровщиках, шлифовщиках, монтажниках и технологах.

Ввиду отсутствия специалистов, зарплаты на перечисленные должности возросли. Например, по данным Минтруда, вакансии для токарей с доходом до 150 тысяч рублей открыты в 6 регионах России. От соискателя работодатели ждут среднее образование и опыт работы от 3 лет.

Для слесарей открыто 50 тысяч рабочих мест. Самую высокую зарплату предлагают в Хабаровском крае, Бурятии и Московской области. В среднем токарь сейчас может заработать до 100 тысяч рублей в месяц. Соискателям предлагается полный соцпакет, оплачиваемый проезд, а также премии и бонусы.