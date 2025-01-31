Минтруд разработал проект о ежемесячных выплатах для матерей-героинь

Министерство труда и социальной защиты РФ разработало проект федерального закона, согласно которому матерям-героиням будет предоставляться ежемесячная выплата в размере 72,4 тыс. рублей, сообщило РИА Новости. Эта мера предназначены для того, чтобы поддержать женщин, удостоенных этого почетного звания.

Выплата будет назначаться беззаявительно на основании предоставленных данных о присвоении звания, что упростит процедуру получения финансовой помощи. Женщины, получившие звание до вступления закона в силу, смогут рассчитывать на выплаты с 1 января 2025 года.

Кроме того, планируется, что выплаты будут ежегодно индексироваться с 1 февраля, что позволит учитывать инфляцию и поддерживать уровень материальной помощи на должном уровне. Также, в качестве альтернативы, женщины смогут заменить денежную выплату набором социальных услуг.

Также в Минтруде РФ отметили, что подобные выплаты уже предоставлены гражданам, имеющим звание «Герой труда».

Учреждение звания «Мать-героиня» было инициировано в 2022 году президентом России Владимиром Путиным. Такое звание присваивается родившим и воспитавшим 10 и более детей, являющихся гражданами России.

Ранее сообщалось, что Минтруд РФ объявил о повышении максимального пособия по безработице с 1 февраля 2025 года.