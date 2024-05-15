Минтруд РФ предложил увеличить прожиточный минимум до 17,7 тыс. рублей в 2025 году

Прожиточный минимум может быть увеличен до 17733 рублей на душу населения в 2025 году. Об этом сообщило информационное агентство РИА Новости со ссылкой на проект постановления российского Министерства труда, размещенный на сайте нормативно-правовых актов.

Из документа следует, что прожиточный минимум в следующем году было предложено увеличить до 17733 рублей на душу населения. В то же время, данный минимум будет увеличен более чем до 19 тысяч рублей в случае с трудоспособными гражданами страны, более 15 тысяч – для пенсионеров и 17201 рублей – для детей.

Представители министерства в беседе с агентством отметили, что в случае принятия предложения, рост прожиточного минимума за год составит почти 15% по отношению к текущему. Там подчеркнули, что в таком случае, прирост составит почти 2300 рублей, для трудоспособных россиян – почти 2,5 тысячи рублей, для пенсионеров – 1960 рублей, а для детей – более 2200 рублей.

Отмечается, что прирост составит 14,8% к размеру 2024 года. Годовой рост прожиточного минимума на душу населения составит 2 280 рублей, для трудоспособного населения – 2 485 рублей, для пенсионеров – 1 960 рублей, для детей – 2 212 рублей.