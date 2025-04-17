Минтруд РФ запустил всероссийский опрос среди работодателей

Министерство труда и социальной защиты России запустило всероссийский опрос работодателей. Принять в нем участие могут организации и индивидуальные предприниматели всех видов и форм собственности.

Информация, полученная в результате опроса, позволит определить факторы, которые влияют на потребность в кадрах, и сформировать кадровый прогноз потребности экономики на следующие семь лет. Это даст возможность запланировать объемы обучения в колледжах, техникумах и вузах.

Представители организаций могут пройти бесплатное обучение, которое включает в себя видеоматериалы и вебинары по вопросам заполнения опросных форм, кадрового прогноза, применения и использования классификаторов сферы труда и образования.