Минтруд сообщил, что разработаны поправки, сохраняющие выплаты на ребенка для работающих матерей

В пресс-центре Минтруда сообщили, что были разработаны поправки в закон, позволяющие сохранить выплаты по уходу за ребенком для матерей, вышедших на работу.

Министр труда Антон Котяков сообщил, что пособие за ребенка до полутора лет приравнивается к страховой выплате. Ее размер варьируется от заработной платы матери за 2 года до рождения ребенка.

Благодаря новым поправкам, выплаты можно сохранить даже при досрочном возвращении на работу. Котяков добавил, что с новыми поправками, закон даже позволит устроиться к новому работодателю и сохранить за собой рабочее место, которое было до беременности и рождения ребенка.

Накануне, президент РФ Владимир Путин заявил, что пособия должны начисляться в течение всего времени, на которые назначаются. Вне зависимости от роста дохода семьи.

Президент также обозначил, что важно закрепить в законе такое понятие, как «частичная занятость». По мнению Путина, выплаты должны сохраняться и для родителей, устроившихся на работу с частичной занятостью.