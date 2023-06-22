Минтруд сообщил, что разработаны поправки, сохраняющие выплаты на ребенка для работающих матерей
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В пресс-центре Минтруда сообщили, что были разработаны поправки в закон, позволяющие сохранить выплаты по уходу за ребенком для матерей, вышедших на работу.
Министр труда Антон Котяков сообщил, что пособие за ребенка до полутора лет приравнивается к страховой выплате. Ее размер варьируется от заработной платы матери за 2 года до рождения ребенка.
Благодаря новым поправкам, выплаты можно сохранить даже при досрочном возвращении на работу. Котяков добавил, что с новыми поправками, закон даже позволит устроиться к новому работодателю и сохранить за собой рабочее место, которое было до беременности и рождения ребенка.
Накануне, президент РФ Владимир Путин заявил, что пособия должны начисляться в течение всего времени, на которые назначаются. Вне зависимости от роста дохода семьи.
Президент также обозначил, что важно закрепить в законе такое понятие, как «частичная занятость». По мнению Путина, выплаты должны сохраняться и для родителей, устроившихся на работу с частичной занятостью.