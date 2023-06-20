Минцифры не планирует вводить доступ в интернет по паспорту

Минцифры не собирается разрешать доступ в интернет после идентификации пользователя по паспорту, заявил глава ведомства Максут Шадаев на форуме «Кейсы и опыт IТ-лидеров».

Ранее о возможности принятия такого правила сообщал зампред комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов. Он предположил, что вскоре будет невозможна ситуация, когда в Сеть можно попасть с анонимных устройств.

Позже глава комитета Александр Хинштейн опроверг это предположение, заявив, что уже и так принято достаточно законов, чтобы обеспечить комфортную и безопасную среду в интернете.

В ходе форума Шадаев также заявил, что министерству не потребовалось принимать какой-то специальной программы для возвращения на родину IT-специалистов, – они и так возвращаются. Через неделю-две глава ведомства пообещал предоставить конкретные цифры релокации айтишников.