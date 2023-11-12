Минцифры: некоторые VPN-сервисы начнут блокировать на территории РФ

Ранее с соответствующей инициативой в Минцифры обратились депутаты Госдумы от фракции «Новые люди».

Как приводится ответе ведомства на думское обращение, которое цитирует РИА Новости, в самое ближайшее время специальная экспертная комиссия Минцифры начнет мониторинг сервисов VPN. Те, что будут представлять угрозу, будут немедленно блокироваться.

«На основании решения экспертной комиссии <…> может осуществляться фильтрация конкретных VPN-сервисов и VPN-протоколов на мобильной сети связи для зарубежного трафика, которые определены как угроза», — говорится в ответе Минцифры.

При этом, сроки начала запуска указанного механизма пока не определены.