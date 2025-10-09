Минцифры опровергло слухи о выходных без интернета

Сведения об отключении интернета в выходные дни не соответствуют действительности, как заявили в Минцифры.

В Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации опровергли слухи о возможном отключении интернета в выходные дни. Соответствующая информация, распространявшаяся в мессенджерах, была признана недостоверной.

В своем официальном телеграм-канале ведомство предупредило пользователей о фейковых сообщениях, которые приписываются пресс-службе Минцифры. В этих публикациях утверждалось о планируемых ограничениях доступа к сети в субботу и воскресенье.

Ранее писать «Россия» стало наказуемым для части пользователей соцсетей.