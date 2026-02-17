Минцифры предложило наказывать отказом от интернета за медные линии: что ждет россиян

Министерство цифрового развития РФ разработало законопроект, предусматривающий санкции для абонентов, которые мешают переходу с медных линий связи на современные оптоволоконные технологии. Соответствующий документ 17 февраля опубликовали для публичного обсуждения. Инициатива наделяет интернет-провайдеров полномочиями прекращать обслуживание клиентов, отказывающихся предоставить доступ в помещение для модернизации сетей, пишет Новосвят.

По замыслу авторов, оператор связи обязуется проинформировать пользователя о предстоящей замене оборудования минимум за 30 суток. Уведомление оформляется на бумаге и дублируется в цифровом кабинете абонента. Сообщение содержит точные даты и сроки проведения работ. Владельцу жилья необходимо позволить монтажникам подключиться к инфраструктуре и обеспечить подачу электричества к новым устройствам. Все финансовые затраты на обновление сети лягут на плечи провайдера.

Если человек откажется впустить сотрудников или не даст возможности включить оборудование в розетку, компания получит право временно заблокировать услуги связи. Возобновить доступ удастся только после того, как абонент перестанет чинить препятствия. Когда проблема не решается на протяжении полугода с момента официального предупреждения, договор могут аннулировать в одностороннем порядке. Планируется, что новые правила начнут действовать с 1 сентября 2026 года.