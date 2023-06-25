Минцифры России рекомендует сделать 26 июня выходным днем для сотрудников IT-компаний и СМИ

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ советует предоставить понедельник, 26 июня, выходной день сотрудникам IT-, телекоммуникационных компаний и прессе. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на аккаунт ведомства в соцсетях.