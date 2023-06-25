Минцифры России рекомендует сделать 26 июня выходным днем для сотрудников IT-компаний и СМИ
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Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ советует предоставить понедельник, 26 июня, выходной день сотрудникам IT-, телекоммуникационных компаний и прессе. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на аккаунт ведомства в соцсетях.
Уточняется, что рекомендация обоснована присутствием сотрудников этих сфер в эпицентре событий, связанных с попыткой вооруженного мятежа.
Добавляется, что многие сотрудники IT-компаний провели выходные дни за работой.