Минцифры: в России не будут вводить ответственность за использование VPN-сервисов

Введение ответственности за использование в России VPN-сервисов не планируется, заявил глава Минцифры Максут Шадаев.

VPN-сервисы обеспечивают защиту конфиденциальных данных и помогают безопасно использовать корпоративные сети, что особенно актуально при удаленной работе. Также использование этого инструмента позволяет пользоваться ресурсами, заблокированными в регионе.

С 2017 года в России действует закон, обязывающий владельцев VPN-сервисов закрывать доступ к ресурсам из черного списка Роскомнадзора.