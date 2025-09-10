Минцифры включит банки и аптеки в список доступных при ограничениях сайтов
Список ресурсов, доступных при ограничении мобильного интернета, пока формируется. В него будут включены банки и аптеки, как сообщили в пресс-службе Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
В ведомстве подчеркнули, что на первом этапе в перечень вошли известные ресурсы, ежедневно посещаемые миллионами россиян.
«В обновлённый список также будут включены СМИ, банки, аптеки», — говорится в сообщении.
Среди сайтов, доступных при различных ограничениях, оказались «Госуслуги», мессенджер MAX, социальные сети «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также некоторые другие интернет-ресурсы.