Минцифры: за неделю более миллиона россиян подали заявления на участие в ДЭГ

За последнюю неделю свыше миллиона граждан РФ подали заявления на участие в дистанционном голосовании при помощи портала «Госуслуги». Соответствующее заявление сделали представители Минцифры РФ на официальном интернет-ресурсе отечественного ведомства.

Они напомнили, что подать такое заявление все совершеннолетние жители страны могут на портале с 29 января по 11 марта включительно. Отдать свой голос одному из кандидатов на пост президента страны на платформе ДЭГ могут жители 28 российских субъектов с 15 по 17 марта.

Сообщается также, что самое большое количество регистраций поступило из Московской области, Чувашии, Алтайского края, а также Ростовской и Свердловской областей. Уточняется также, что для жителей столицы, дистанционное голосование является доступным на региональном портале.

Представители напомнили, что россияне могут узнать телефонный номер и адрес своего избирательного участка в «Госуслугах». Для голосования не по месту прописки, можно использовать сервис «Мобильный избиратель», в котором доступен к выбору другой участок.