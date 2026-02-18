Минус 10 ночью и ветер: Сахалин готовится к первому удару стихии
Гидрометцентр предупредил о метели в южных районах Сахалина 19 февраля
Жителей южных районов Сахалина предупреждают о надвигающейся непогоде. По информации регионального гидрометцентра, 19 февраля на побережье местами ожидается метель.
В областном центре синоптики прогнозируют ночью снег, а днем существенных осадков не предвидится. Ветер северный, его скорость составит 8–13 метров в секунду. Температура воздуха ночью опустится до -8…-10 градусов, днем столбики термометров покажут -2…-4 градуса.