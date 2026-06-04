Минус 15 процентов на море: где зарубежные отели сбросили цены и почему

Сервис бронирования OneTwoTrip зафиксировал снижение стоимости отелей в ряде популярных у россиян зарубежных городов. Как сообщает « Лента.ру », ознакомившаяся с результатами исследования, цены на размещение в июне ощутимо просели сразу по нескольким направлениям.

Тенденцию эксперты назвали закономерной: в странах ближнего зарубежья завершились весенние праздники, в Азию пришел сезон дождей, а на Ближнем Востоке началась сильная жара. Сильнее всего подешевели гостиницы в египетском Шарм-эш-Шейхе — минус 15 процентов, средняя цена за ночь составила 11,4 тысячи рублей. Отели Дубая сбросили 14 процентов, размещение обходится в 11,5 тысячи рублей за сутки. В Паттайе стоимость снизилась на девять процентов — до 6,1 тысячи рублей за ночь, а в Стамбуле — на шесть процентов, до 8,2 тысячи рублей.