Минус 16 процентов за неделю: почему рынок новых авто рухнул и кому это должно быть тревожнее всего

Российский рынок новых легковых автомобилей за неделю просел сразу на 16,2 процента. Аналитик Сергей Целиков в своем Telegram-канале сообщил, что на 26-й неделе года, с 6 по 12 июля, в стране зарегистрировали лишь 25,9 тысячи машин, и назвал это плохим сигналом. По его словам, после двух недель высоких показателей рынок вернулся к средним цифрам, которые не радовали все первое полугодие. Впрочем, относительно той же недели прошлого года сохраняется рост — плюс 7,1 процента.

Снижение затронуло и коммерческий транспорт. Продажи легких коммерческих автомобилей упали на 10 процентов, до 1338 единиц, грузовиков — на 15,6 процента, до 1010 штук. По сравнению с аналогичным периодом 2025-го падение составило 19,2 и 6,6 процента соответственно. Целиков выделил две причины: завершился эффект регистрации машин, проданных под конец второго квартала, и проблемы с топливом не способствуют покупкам. Если первый фактор он назвал временным и статистическим, то второй способен играть долго и серьезно повлиять на спрос во второй половине года.