Минус ₽20 тысяч, переработки запретили, нагрузка растет: о чем молчат тюменские врачи

Тюменские медики сообщили о снижении зарплат в последние несколько месяцев. Выплаты сократились как у персонала стационаров, так и у сотрудников поликлиник. При этом в ряде учреждений доходы остались прежними, что связывают с отсутствием проблем с финансированием. Подробности публикует 72.RU .

Один из врачей стационара рассказал изданию, что потерял около ₽20 тысяч — по всей видимости, из премиальной части, — и связал сокращение с закрытием приема на работу. Другой специалист стационара утверждает, что медикам не только урезали зарплату, но и запретили брать дополнительные часы, несмотря на высокую нагрузку.

По его словам, потери составили примерно ₽10 тысяч. Аналогичную картину описывают и в поликлиниках: врач одного из учреждений сообщил, что у него и большинства коллег доход уменьшился на ₽10–15 тысяч одновременно с введением ограничений по найму. Другой сотрудник поликлиники уточнил, что снижение заметили только в этом месяце.

Редакция 72.RU направила официальный запрос в департамент здравоохранения Тюменской области, ответ ожидается.