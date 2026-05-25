«Минус 27 процентов за месяц»: Кипр столкнулся с рекордным оттоком туристов и обрушил цены на отдых

Кипр, долгие годы считавшийся одним из самых стабильных курортов Средиземноморья, в апреле 2026 года неожиданно столкнулся с резким падением туристического потока. Как сообщает « Турпром », за месяц на остров прибыли около 303 тысяч иностранных гостей — это почти на 28 процентов меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Столь ощутимый спад заставил местных отельеров и владельцев недвижимости экстренно переписывать ценники.

Сильнее всего сократился поток из Великобритании, которая традиционно обеспечивала львиную долю загрузки кипрских курортов. Количество британцев, посетивших остров в апреле, рухнуло на 34 процента. Причиной стали рекомендации властей Соединенного Королевства, которые отнесли восточное Средиземноморье к зонам с повышенными рисками, после чего страховые компании начали ужесточать условия выдачи полисов для поездок на Кипр. Не менее драматичным оказалось падение израильского направления: минус 52 процента к прошлогоднему апрелю. Ранее именно израильтяне активно бронировали дорогостоящие виллы и апартаменты в Пафосе и Лимасоле.

Российский турпоток сократился примерно на 12 процентов, и здесь по-прежнему сказывается отсутствие прямого авиасообщения и сохраняющиеся визовые сложности. В результате массового оттока гостей на острове образовался избыток свободного жилья. Владельцы вилл и апартаментов начали активно снижать цены, особенно для тех, кто готов арендовать на несколько недель. Гостиницы также включились в ценовую гонку: отдельные отели готовы предоставлять скидки до 40 процентов даже при бронировании в последний момент. Заполняемость на июль, по предварительным оценкам, составляет всего 40–45 процентов, тогда как в обычные годы к этому времени номера были распроданы на 80–85 процентов.

Спад затронул и курортную инфраструктуру: в Пафосе уменьшился средний чек в ресторанах, прокатные компании начали предлагать скидки на аренду автомобилей. Для самостоятельных путешественников это может стать шансом найти заметно более доступные варианты отдыха летом 2026 года.