Минус 31% за полгода: куда исчезли российские туристы со Шри-Ланки и кто занял их место

Несмотря на спад, Россия сохранила третье место с долей 6,7%, лишь незначительно опередив Китай, откуда на остров прибыли 76,2 тысячи гостей, что на 15,8% больше прошлогоднего показателя. Самое резкое сокращение турпотока из РФ зафиксировали в марте и апреле.

Директор по связям с общественностью туроператора «Интурист» Дарья Домостроева объяснила падение кризисом на Ближнем Востоке. По ее словам, многие направления практически полностью лишились рейсов арабских перевозчиков, и продажи туров на Шри-Ланку в компании за полугодие сократились на 26% год к году. Зимой и весной значительная часть путешественников добиралась на остров стыковками через ОАЭ, Бахрейн и Катар рейсами Air Arabia, Gulf Air, Qatar Airways и других авиакомпаний. В феврале на аэропорты ОАЭ и Катара приходилось до 40% всех прибытий россиян на Шри-Ланку, а уже в марте эти маршруты практически прекратили работу. Ситуацию усугубила приостановка прямых рейсов «Аэрофлота» летом, тогда как чартерные программы завершились еще в марте. В результате туристы стали переориентироваться на другие азиатские направления с более доступной и простой перевозкой — Таиланд, Вьетнам и Китай.