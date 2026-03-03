Минус градус от нормы: жители каких районов России будут мерзнуть в начале весны

Жителям Свердловской области не стоит ждать тепла в первые дни весны. Гидрометцентр России сообщает, что март на Среднем Урале пройдет под знаком пониженных температур. Впрочем, сильных снегопадов, которые могли бы омрачить начало сезона, синоптики не обещают.

Среднемесячная температура воздуха в регионе окажется на один градус ниже привычных значений и составит -4…-7 градусов. По количеству осадков март выдастся типичным: в равнинной части выпадет около 20–29 миллиметров, тогда как в горах этот показатель может увеличиться до 42 миллиметров.

Аналогичная погода с дефицитом тепла установится на большей части УрФО, а также затронет Омскую, Томскую, Кемеровскую области и южные районы Красноярского края. На остальной территории России март обещает быть близким к норме.

Единственными «островками» относительного тепла (аномалия +1 градус) станут Псковская, Смоленская, Калужская, Брянская, Орловская, Курская, Белгородская области, а также Запорожская, Херсонская области и Крым.

Прохладная погода, как и на Урале, придет в Ненецкий автономный округ, Коми и на север Пермского края. В азиатской части страны положительное отклонение на градус возможно на севере Хабаровского края, юге Магаданской области и юго-востоке Якутии. Существенных аномалий по части осадков в марте не прогнозируется.

