Минус один десерт: ученые раскрыли секрет эффективного замедления старения

Научный подход к долголетию

Согласно результатам исследования, опубликованного в журнале The American Journal of Clinical Nutrition, даже незначительное снижение калорийности питания на 10–12% способно запустить в организме мощные оздоровительные процессы. Ученые проанализировали данные масштабного проекта CALERIE, в котором участвовало более 200 добровольцев. Выяснилось, что небольшое ограничение калорий в течение двух лет приводит к заметному снижению артериального давления, уровня инсулина и «плохого» холестерина, а также способствует потере лишнего веса.

Биологические механизмы омоложения

Основной эффект замедления старения достигается за счет более эффективной выработки клеточной энергии. Умеренный дефицит калорий снижает образование активных форм кислорода — агрессивных молекул, которые разрушают клетки и провоцируют развитие рака, болезней сердца и нейродегенеративных изменений. Тесты подтвердили, что у участников эксперимента уровень окислительного стресса в организме был существенно ниже, чем у группы с привычным рационом. Фактически, организм переходит в режим более бережного и эффективного функционирования.

Доступность и меры предосторожности

Специалисты подчеркивают, что для достижения антивозрастного эффекта не требуются жесткие голодания. Для человека с суточным рационом в 2000 ккал достаточно отказаться всего от одной лишней порции сладкого кофе или десерта. Однако этот метод имеет противопоказания. Менять привычки питания без консультации с врачом не рекомендуется пожилым людям старше 65 лет, детям, беременным женщинам, а также лицам с дефицитом массы тела или хроническими заболеваниями костей и обмена веществ.