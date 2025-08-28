Минус один F-16: опубликовано видео трагического падения самолета на авиашоу в Польше

Истребитель F-16 разбился на репетиции авиашоу в польском городе Радом. Об этом сообщает издание Wiadomosci.

Судя по кадрам, опубликованным в польских СМИ, к крушению истребителя привела ошибка пилота при выполнении фигуры высшего пилотажа наподобие "мертвой петли". Катапультироваться он не успел. На кадрах истребитель в какой-то момент штопором пикирует вниз и разбивается. Все присутствующие хватаются за головы от ужаса увиденного.

Министр-координатор специальных служб Польши Томаш Семоняк проинформировал, что пилот самолета погиб на месте от полученных травм. На месте авиакатастрофы в настоящее время продолжают работать экстренные службы.