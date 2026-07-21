Минус семь градусов без кондиционера: где в Южной Корее прячутся от аномальной жары

На фоне аномальной жары жители и туристы Южной Кореи все чаще спасаются в бамбуковых лесах. По данным специалистов, температура там в среднем на четыре–семь градусов ниже, чем на открытой местности.

Такой эффект возникает за счет естественного испарения влаги через листья бамбука: процесс охлаждает воздух и поддерживает комфортный уровень влажности. Дополнительную прохладу создает плотная крона, которая не пропускает прямые солнечные лучи и служит барьером для горячего воздуха.

Кроме того, в бамбуковых рощах фиксируют примерно в десять раз больше отрицательных ионов, чем во многих других лесах. Посетители отмечают, что прогулки по таким местам помогают расслабиться и восстановить силы. Благодаря этим природным особенностям корейские бамбуковые леса становятся не только популярными туристическими объектами, но и одними из самых комфортных локаций для летнего отдыха.