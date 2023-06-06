Минус усталость, плюс продуктивность: как правильно организовать свое рабочее пространство

Организация рабочего пространства — это один из лучших способов повысить свою эффективность. Давайте разбираться, как этого достичь.

Отделите рабочее место от остального пространства

Это может быть отдельная комната или просто уголок в вашей квартире. Главное, чтобы это было место, где вы можете сосредоточиться на работе. Работать из кровати может быть и комфортнее, но совсем не располагает к продуктивности.

Не храните все на столе, используйте ящики и корзины

Вы можете использовать их для хранения документов, канцелярских принадлежностей, электроники и т.д.

Все необходимое должно лежать на расстоянии вытянутой руки

Если вы часто делаете зарисовки по работе, было бы странно хранить бумагу и карандаши в другой комнате, правда?

Используйте стену

Если у вас маленький рабочий стол, вы можете дополнительно задействовать стену. На нее можно повесить полки, использовать для хранения необходимого оборудования и документов. И если вам часто нужно к ним обращаться, они всегда будут у вас перед глазами.

Не храните личные вещи на своем рабочем месте

Это может отвлекать вас от работы и создавать беспорядок на вашем столе. Лучше храните их в отдельном месте.

Используйте подставки для монитора и клавиатуры

Они помогут снизить усталость глаз и шеи, а также улучшить позу при работе за компьютером.

Используйте цветовую кодировку

Это отличный способ организовать свои документы и файлы. Например, вы можете использовать красный цвет для срочных задач, желтый - для задач, которые нужно выполнить в ближайшее время, зеленый - для задач, которые можно выполнить позже.

И, наконец, не забывайте держать свое рабочее место в чистоте и порядке. Это поможет вам сосредоточиться на работе и быть продуктивнее.

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