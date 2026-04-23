В Москве в Саду Будущего, где сейчас цветет сакура, молодая жительница столицы нашла необычный способ заработка на ажиотаже вокруг красивых фотографий. Как обратили внимание Telegram-каналы, девушка принесла с собой к дереву стремянку и предлагает всем желающим запечатлеть себя на фоне цветущих ветвей с более выгодного ракурса. Стоимость аренды лестницы составляет 10 рублей за одну минуту любования и фотосессии.