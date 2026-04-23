«Минута — 10 рублей»: москвичка нашла способ монетизировать цветение сакуры и выстроила очередь из желающих
В Москве девушка сдает стремянку в аренду для фото с сакурой за 10 рублей
В Москве в Саду Будущего, где сейчас цветет сакура, молодая жительница столицы нашла необычный способ заработка на ажиотаже вокруг красивых фотографий. Как обратили внимание Telegram-каналы, девушка принесла с собой к дереву стремянку и предлагает всем желающим запечатлеть себя на фоне цветущих ветвей с более выгодного ракурса. Стоимость аренды лестницы составляет 10 рублей за одну минуту любования и фотосессии.
Стоит отметить, что цветение сакуры — явление скоротечное и крайне популярное у горожан. Ранее в апреле сообщалось, что первые цветки вишни Саржента, самой крупной и любимой посетителями сакуры, раскрылись в ботаническом саду МГУ имени Ломоносова «Аптекарский огород». Цветет она всего несколько дней, что и порождает высокий спрос на удачные кадры.