Минута молчания и плакаты: в Ленинском округе почтили память жертв ДТП

В Ленинском городском округе 14 ноября состоялся памятный флешмоб, приуроченный к Всемирному дню памяти жертв дорожно-транспортных происшествий. Акция прошла у подстанции скорой медицинской помощи с участием сотрудников Госавтоинспекции и бригады скорой медицинской помощи.

С плакатами «Береги себя!» и «Соблюдай правила дорожного движения» они выстроились вдоль служебных автомобилей, призывая водителей и пешеходов к повышенному вниманию на дорогах. Завершилось мероприятие минутой молчания в честь погибших в авариях.

«В этот день мы напоминаем о важности сохранения жизни своей и близких. По статистике, люди продолжают гибнуть в дорожно-транспортных происшествий из-за несоблюдения правил», — сообщил заместитель начальника Госавтоинспекции по Ленинскому округу Алексей Букин.

Медики поделились профессиональными наблюдениями: врач выездной бригады скорой помощи Видного Бедрос Бугаян сообщил, что в последнее время количество тяжелых случаев снижается, но остаются распространенными ушибы и переломы. Он также напомнил про принцип «золотого часа», когда критического пациента необходимо доставить в больницу в течение 60 минут.

Подобные акции в муниципалитете проводятся регулярно — 5 ноября в рамках мероприятия «Засветись» автоинспекторы уже работали с владельцами двухколесного транспорта. Практический посыл событий очевиден: статистика аварийности меняется не только благодаря рейдам, но и через эмоциональное воздействие, когда водители и пешеходы видят вместе тех, кто ежедневно сталкивается с последствиями ДТП — от инспекторов, оформляющих протоколы, до врачей, борющихся за жизни пострадавших.