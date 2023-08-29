Минувшая ночь в Подмосковье стала самой холодной за последние два месяца

Минувшая ночь в Московской области стала самой холодной за последние два месяца, сообщает РИАМО со ссылкой на портал «Метеовести».

Так, в Черустях в шесть часов утра во вторник минимальная температура воздуха составила плюс 1,1 градуса. На западе региона было чуть выше десяти градусов тепла, а на востоке — от плюс четырех до плюс девяти градусов.

Сегодня, по данным Гидрометцентра России, в столичном регион ожидается облачная с прояснениями погода. Температура воздуха в Подмосковье составит от шестнадцати до двадцати одного градуса тепла, в Москве — от семнадцати до девятнадцати градусов.

Местами пройдут кратковременные дожди. Ветер будет юго-восточного направления со скоростью от четырех до девяти метров в секунду. Атмосферное давление, по данным метеорологов, составит 748 миллиметров ртутного столба.

Ранее синоптики рассказали, что в сентябре в Московском регионе будет теплая погода.