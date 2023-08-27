Жителей Московского региона ждет теплая погода в сентябре

В Московском регионе следующий месяц будет стоять теплая погода. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на синоптика «Фобоса».

Отмечается, что в первый день сентября воздух может прогреться до +30 °С.

Уточняется, что в целом сентябрь будет теплее на два градуса климатической нормы, сильных осадков также не ожидается.

Подчеркивается, что летний сезон в столичном регионе продлится до середины сентября.