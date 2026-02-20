Минздрав Московской области напомнил о рисках злоупотребления спиртным

Злоупотребление алкоголем способно нанести серьезный ущерб как физическому, так и психическому здоровью. Об этом рассказал в интервью « Радио 1 » психиатр-нарколог, главный внештатный специалист министерства здравоохранения Московской области Виталий Холдин.

По его словам, спиртное может временно создавать ощущение облегчения и помогать отвлечься от проблем, однако последствия такого «снятия стресса» оказываются значительно тяжелее краткосрочного эффекта. Под негативное воздействие в первую очередь попадают сердечно-сосудистая система, головной мозг и печень.

Специалист отметил, что регулярное употребление алкоголя увеличивает нагрузку на сердечную мышцу, что приводит к перепадам артериального давления. Кроме того, в печени могут развиваться жировые изменения клеток, которые со временем способны перерасти в цирроз — заболевание с высоким риском летального исхода. Нарколог также обратил внимание на влияние спиртного на нервную систему: ухудшается качество сна, снижается концентрация внимания и усиливаются тревожные состояния.

Холдин добавил, что этанол негативно воздействует и на гормональный фон. В частности, может снижаться уровень тестостерона, что отражается на половом влечении. Помимо этого, ухудшается качество сперматозоидов, что создает риски как для здоровья мужчины, так и для будущего потомства.

