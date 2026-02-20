Мясо под запретом? Диетолог рассказал, чем нельзя кормить мужчин на 23 февраля

Накануне Дня защитника Отечества, когда тысячи женщин ломают голову над праздничным меню, диетологи решили вмешаться в процесс и предостеречь от кулинарных ошибок. Марк Рубинштейн из подмосковного Ногинска в беседе с REGIONS назвал блюда, которых лучше избегать, чтобы вечер не закончился тяжестью в желудке, а утро — разочарованием.

По словам специалиста, проблема вовсе не во вкусовых предпочтениях мужчин, а в физиологических последствиях употребления некоторых продуктов. Иные яства, даже будучи любимыми, способны вызвать дискомфорт и напрочь испортить впечатление от праздника.

В первую очередь под удар попадают жирные блюда. Как пояснил врач, мясо жирных сортов, будь то свинина или баранина, а также колбасы и копчености с трудом перевариваются организмом, особенно в вечернее время. Последствия такой трапезы — чувство тяжести, вздутие и разбитость наутро.

Не меньше хлопот могут доставить и чрезмерно острые закуски. Хрен, горчица, маринованные овощи с перцем агрессивно воздействуют на слизистую желудка и кишечника. Диетолог подчеркнул, что мужчинам, склонным к гастриту или иным заболеваниям ЖКТ, такие продукты категорически противопоказаны.

Отдельный пункт в списке нерекомендованных — жареная рыба. И дело не только в специфическом запахе, который нравится далеко не всем. Неумело приготовленная рыба рискует оказаться сухой или пережаренной, что только испортит гастрономические впечатления.

Избыток сладкого и соленого также попал в черный список. Торты, пироги с фруктовыми начинками и сдобные булочки быстро насыщают организм быстрыми углеводами, вызывая сонливость и упадок сил сразу после еды. Соленья, в свою очередь, провоцируют жажду и задерживают жидкость, что ведет к отекам и дискомфорту. Особенно осторожными с соленым стоит быть мужчинам с гипертонией и сердечно-сосудистыми заболеваниями.

В качестве альтернативы Марк Рубинштейн предложил сделать ставку на легкие и полезные продукты. Праздничный стол вполне может состоять из мяса птицы, тушеных овощей, нежирной рыбы и салатов с зеленью, заправленных оливковым маслом. Такое меню, по мнению эксперта, обеспечит отличное самочувствие и сохранит бодрость духа до самого утра. А чтобы алкоголь не усугублял нагрузку на организм, диетолог напомнил старое, но вечно актуальное правило: не пить на голодный желудок и соблюдать меру.

