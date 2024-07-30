Минздрав Подмосковья: почти тысячу единиц медоборудования установили в МОНИКИ за три года
Фото: [Пресс-служба Минздрава МО]
За последние три года в МОНИКИ имени М. Ф. Владимирского поставили более 900 единиц медицинского оборудования, в том числе аппарат МРТ, два рентгенологических ангиографа, аппараты типа С-дуга, УЗИ-аппараты и другие, их закупили по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева в рамках нацпроекта «Здравоохранение». Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
«МОНИКИ — флагман подмосковной медицины, который мы активно развиваем. Ремонтируем отделения, оснащаем их современным медицинским оборудованием, создаем комфортные условия для пребывания пациентов и для работы сотрудников», — отметил министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.
По его словам, на закупку нового оборудования направили более 2,7 миллиарда рублей. В ведомстве также добавили, что недавно в медучреждении введи в работу первый в регионе спектральный компьютерный томограф и роботизированную систему навигации, которую используют при выполнении биопсии и малоинвазивных процедур.
Ранее Андрей Воробьев проверил работу новой поликлиники в микрорайоне Пироговский в Мытищах.