Минздрав Подмосковья: почти тысячу единиц медоборудования установили в МОНИКИ за три года

За последние три года в МОНИКИ имени М. Ф. Владимирского поставили более 900 единиц медицинского оборудования, в том числе аппарат МРТ, два рентгенологических ангиографа, аппараты типа С-дуга, УЗИ-аппараты и другие, их закупили по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева в рамках нацпроекта «Здравоохранение». Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.