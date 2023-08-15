Минздрав Подмосковья: прием документов на обучение в ординатуре продлили в МОНИКИ
Фото: [Пресс-служба МОНИКИ]
МОНИКИ им. М. Ф. Владимирского продлил сроки приема документов на обучение в ординатуре, на это у абитуриентов есть еще 10 дней. Об этом сообщили в областном Министерстве здравоохранения.
В министерстве уточнили, что подать заявление и документы можно как лично в медучреждении, так и в онлайн формате на официальном сайте факультета. Для студентов ординатуры доступно обучение по 43 специальностям. Найти подробности о требованиях и необходимых документах можно на официальном сайте института.
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