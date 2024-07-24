Минздрав Подмосковья: в МОНИКИ провели первую в регионе биопсию с помощью робота

В МОНИКИ имени М. Ф. Владимирского провели первую пункцию печени, которую контролировала роботизированная система навигации, оборудование используется для проведения малоинвазивных процедур под контролем КТ и ПЭТ-КТ в целях сокращения времени манипуляции. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

Медучреждение стало первым в Подмосковье, где была внедрена эта методика. В будущем в больнице будут выполнять и другие малоинвазивные манипуляции под КТ-контролем.

«КТ-контроль хода иглы является более точным методом визуализации опасных структур в плоскости введения иглы, а более высокое качество изображения позволяет осуществлять манипуляции с образованиями меньших размеров», — рассказал руководитель онкологического отделения хирургических методов лечения МОНИКИ Алексей Семенков.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил работу новой поликлиники в микрорайоне Пироговский в Мытищах.