Минздрав: пострадавший при обрушении моста в Крыму находится при смерти

Получивший несколько серьезных травм во время обрушения моста 13 ноября в Джанкойском районе Крыма мужчина находится в очень тяжелом состоянии, проинформировали в пресс-службе республиканского Министерства здравоохранения.

Ранее сообщалось, что из-за сильно нагруженной фуры автомобильный мост над железнодорожной веткой Джанкой — Маслово не выдержал, и произошло обрушение. На месте инцидента до сих пор работают сотрудники экстренных служб. В ходе ЧП пострадали два человека, они были спешно госпитализированы.

«По результатам обследования один пострадавший госпитализирован, в настоящее время его состояние оценивается как тяжелое», — сообщили в Минздраве.

Там добавили, что один пострадавший сейчас находится в Джанкойской ЦРБ. Второй после проведенного осмотра от госпитализации отказался и был отпущен медиками домой на амбулаторное лечение.